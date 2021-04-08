РФПИ обратился к Словакии с просьбой вернуть партию «Спутника V»

В связи с многочисленными нарушениями контрактов Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было использовать в других странах.

РФПИ также обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для повторного тестирования.

В фонде отметили, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии начал кампанию по дезинформации против российской вакцины.

Как сообщается в Twitter «Спутник V», РФПИ обратил внимание на то, что первоначальные испытания проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.

«Заявление SIDC о том, что партия Sputnik V, доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», — подчеркнули в фонде.

Ранее в Словакии возник правительственный кризис, который был вызван решением премьер-министра страны Игоря Матовича приобрести без согласия партий-партнеров 2 млн доз незарегистрированной в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V». Как известно, это решение было принято в период резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Словакии.





Пытаясь прекратить скандал, глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, а правящая коалиция потребовала отставки Матовича.

Позже стало известно, что глава минфина согласился с предложением премьера об обмене местами в кабмине и получил поддержку от всех четырех партий правящей коалиции.

Напомним, 19 февраля на специальной пресс-конференции Игорь Матович информировал журналистов о том, что он договорился с Россией о поставке до середины лета вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.

Матович привел данные опроса населения, по результатам которого 73,9% респондентов выразили готовность сделать прививки российской вакциной. Глава словацкого правительства также заявил о высокой эффективности «Спутника V» и назвал суперсовременными российские предприятия, на которых изготавливается эта вакцина.