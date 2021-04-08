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Турчак рассказал о законодательной поддержке задач, поставленных Путиным

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© er.ru

© er.ru

«Единая Россия» обеспечила законодательную поддержку всех ключевых задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию в 2020 году. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что речь прежде всего идет о мерах поддержки семей с детьми, доступности и качестве образования, здравоохранения и лекарственного обеспечения.

В результате уже в прошлом году введено бесплатное горячее питание для младшеклассников, продлена программа материнского капитала, который теперь назначается уже за первого ребенка, утверждены выплаты на детей от трех до семи лет, выделены средства на развитие медицины на селе, начат ремонт школ искусств, введены доплаты классным руководителям и многое другое, — подчеркнул Андрей Турчак.

Особым направлением для «Единой России» стала подготовка конституционных поправок. Партия принимала участие во всех этапах данной работы.

«Результатом стали масштабные изменения Конституции в части новых социальных гарантий, укрепления суверенитета и повышения ответственности власти», — заключил Турчак.

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