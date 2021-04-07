Эксперт оценил требования Роскомнадзора к Facebook

Роскомнадзор потребовал от IT-корпорации Facebook предоставить максимально полную информацию об утечке данных десяти миллионов российских пользователей. Также ведомство призывает компанию принять все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Утечка произошла 3 апреля. В интернет попали уникальные идентификаторы, телефонные номера, имена и фамилии, данные о местоположении, даты рождения, события из биографии и адреса электронной почты примерно 533 миллионов пользователей, в том числе и десяти миллионов человек из России, передает Business Insider.

В РКН напомнили, что в России действует закон «О персональных данных», предполагающий хранение персональных данных россиян на территории РФ для обеспечения их безопасности. Facebook этот закон пока игнорирует, за что уже был оштрафован на четыре миллиона рублей в феврале 2020 года.

При этом в США, где официально зарегистрирована IT-корпорация, к сожалению, не существует общенациональной системы защиты личной информации граждан от посягательств со стороны злоумышленников. Есть лишь отдельные законодательные акты на уровне некоторых штатов, отметили в Роскомнадзоре.

Защита цифровых прав россиян — прямая обязанность Роскомнадзора, поэтому ведомство незамедлительно отреагировало на утечку данных десяти миллионов граждан России. Кроме того, регулятор должен продолжать добиваться полного и безоговорочного исполнения зарубежными IT-корпорациями требований нашего национального законодательства. И речь здесь идет уже о запросе со стороны россиян. По данным ВЦИОМ, более 50% наших сограждан уверены, что их личные данные находятся, по сути, в опасности. Очевидно, что государство в этом случае является единственной инстанцией, на которую мы все можем рассчитывать, — прокомментировал первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Требование российских властей о хранении данных россиян на территории РФ в очередной раз доказало свою актуальность, добавил Малькевич.

«Роскомнадзор обладает обширным инструментарием для пресечения нарушений закона о персональных данных. Об этом можно судить по ситуации с Twitter. Так что Роскомнадзор имеет все возможности приводить нарушителей в чувство до тех пор, пока они не исполнят требования нашего законодательства. Facebook, между прочим, уже демонстрировал, что в принципе готов к диалогу с властями России. Но для более эффективного взаимодействия необходимо, конечно, открытие в нашей стране официального представительства корпорации».