Депутат Горелкин раскритиковал статью FT о регулировании IT-отрасли в РФ

Издание Financial Times заинтересовалось регулированием зарубежных IT-компаний в России и взяло интервью у депутата Госдумы Антона Горелкина, который занимается подготовкой законопроектов, касающихся контроля иностранных цифровых гигантов. Однако в публикацию из часового интервью с господином Горелкиным попали всего несколько фраз, а весь текст получился довольно предвзятым.

«Позиция Financial Times аналогична отношению всех западных СМИ к нашей стране и цифровой отрасли. Такое ощущение, что они работают по какой-то одной методичке, где Россия названа репрессивным государством, которое хочет построить железный занавес в Сети. Журналист Financial Times говорил в беседе со мной о блокировке Twitter как о свершившемся факте. Я пытался ему объяснить, что речи о блокировке пока не идет, поскольку после принятия мер по замедлению трафика компания пошла навстречу Роскомнадзору и начала удалять запрещенный контент. Соцсеть уже удалила около двух тысяч материалов с „запрещенкой“. Но в мире, сконструированном Financial Times, блокировка Twitter — свершившийся факт», — рассказал Антон Горелкин в интервью ridus.ru.

Более того, в Financial Times связывают действия Роскомнадзора в отношении Twitter с протестами российской несистемной оппозиции. Я, конечно, сказал журналисту, что на Западе несколько преувеличивают рейтинги наших отечественных оппозиционеров. Уровень популярности президента Владимира Путина куда выше, поэтому связи здесь быть не может. Мы не устраиваем каких бы то ни было репрессий, мы просто хотим, чтобы иностранные IT-корпорации исполняли наше национальное законодательство и уважали цифровые права россиян, — добавил парламентарий.

Антон Горелкин отметил, что блокировка того или иного иностранного интернет-ресурса — исключительно крайняя мера, которая возможна лишь в случае полномасштабных военных действий. «Я надеюсь, что после 1945 года ничего подобного не случится», — заключил депутат.

Кстати, Россия — не единственная страна, которая работает над усовершенствованием законодательства в цифровой сфере. В феврале этого года австрийский министр по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер заявила, что Европе необходимо выработать некое единое решение для регулирования цифровых платформ, поскольку существующей правовой базы, к сожалению, недостаточно для «адекватной защиты верховенства закона, демократии и прав человека в онлайн-пространстве».

По мнению Эдтштадлер, транснациональные онлайн-площадки не несут никакой ответственности за распространение фейков и прочего деструктивного контента. Они работают вне устоявшейся системы сдержек и противовесов, руководствуясь исключительно собственными корпоративными принципами.

«Это не первое подобное заявление со стороны европейских чиновников. Ранее об этом говорил комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, в отношении которого Google выстраивал целую стратегию противодействия. Проблема беспрецедентного влияния онлайн-платформ беспокоит очень многие страны. От этих площадок зачастую исходит масса угроз. Как отметила министр Каролине Эдтштадлер, с их помощью распространяются фейки и деструктивный контент. Также к угрозам относится непрозрачная модерация площадок, которая предвзята и напоминает цензуру», — прокомментировала высказывание Каролине Эдтштадлер член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.