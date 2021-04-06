«Единая Россия» предложила закрепить за многодетными семьями особый статус

«Единая Россия» предлагает закрепить за многодетными семьями федеральный статус. Он может подтверждаться специальным удостоверением, действительным на территории всей страны. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По словам Турчака, одной из главных проблем, с которой сталкиваются родители, имеющие трех и более детей, является необходимость периодически подтверждать свой статус для получения положенных льгот.



Подобные ситуации нередко возникают, к примеру, при переезде в другой регион. Кроме того, сейчас ситуация с объемом и содержанием помощи этой категории граждан существенно различается от региона к региону. В половине субъектов РФ предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, но в других такая льгота отсутствует. Это создает неравные условия. Поэтому необходим единый гарантированный стандарт поддержки, независимо от региона проживания, — сказал Андрей Турчак.

Инициативу единороссов поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Она полагает, что единый документ для многодетных семей станет важной частью комплекса мер по поддержке данной категории граждан.

«Определение критериев отнесения семьи к категории многодетных, назначение мер социальной поддержки и иной помощи отдано на откуп регионам. Это лишает возможности к системному подходу в этом вопросе. Конечно, это неприемлемо», — считает Кузнецова.

Еще одной действенной мерой поддержки многодетных может стать льготное автокредитование. В «Единой России» предлагают снизить процентную ставку по кредиту или вовсе сделать его беспроцентным.