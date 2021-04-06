Эксперты оценили активизацию партий на прошедших муниципальных выборах

Муниципальные выборы, которые состоялись 4 апреля в восьми регионах страны, прошли в условиях высокой конкуренции и стремления партий продемонстрировать свою политическую состоятельность в преддверии избирательной кампании в Госдуму. К такому выводу пришли эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Практически во всех кампаниях были заявлены кандидаты от парламентских партий, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Представители «Единой России» чаще, чем кандидаты от других политических сил, доходили до финиша кампаний. Например, «Единая Россия» с результатом более 70% одержала победу на выборах глав Телеговского (Архангельская область) и Биртяевского (Кировская область) сельских поселений. Мандат в местную думу в Вагайском районе Тюменской области также получила кандидат от «Единой России», — заявил Шаповалов.

Проявили себя и непарламентские партии, рассчитывающие на места в Госдуме. Речь идет о «Родине», «Коммунистах России», «Партии пенсионеров за социальную справедливость», «Зеленой альтернативе» и других политических силах. Их кандидаты баллотировались в большинстве муниципалитетов, однако многие не смогли пройти этап регистрации.

«Большая часть отказов были юридически обоснованными, — прокомментировал Владимир Шаповалов. — Первая причина — нарушения, связанные с представлением подписей избирателей в поддержку партий. Это стандартный, к сожалению, момент, который происходит практически на всех выборах. А вторая — непредставление в должном виде необходимых документов».

Активное участие в выборах принимали и самовыдвиженцы, хотя у них было куда меньше шансов на победу, чем у кандидатов от политических партий, заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский

«Кандидаты, идущие на выборы от партий, тем более от думских, имеют определённое преимущество, прежде всего, связанное с возможностью выдвижения кандидата. Это правильно и логично. Если партия имеет представительство на уровне Государственной думы, то она точно подтвердила свою состоятельность как политическая сила. Для самовыдвиженцев, не обладающих необходимым уровнем доверия со стороны избирателей, зачастую оказывается трудной задача собрать необходимое число подписей», — пояснил эксперт.