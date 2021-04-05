Обвиняемые в ложных показаниях свидетели по делу Ефремова пойдут под суд

Перед судом предстанут трое свидетелей по делу актера Михаила Ефремова, совершившего 8 июня 2020 года в центре Москвы смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетелей обвиняют в даче заведомо ложных показаний.

Предварительное расследование открытых против них дел завершено, сообщила официальный представитель ГУ МВД Ирина Волк.

По ее словам, проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошено более десяти свидетелей. Кроме того, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

«Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует Волк «РЕН ТВ».

Напомним, в ходе судебного процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера находился кто-то другой, а сам Ефремов при этом «стоял рядом с машиной». Еще один свидетель утверждал, что перед ДТП он якобы видел на заднем сиденье автомобиля незнакомого ему мужчину, а за рулем — никого не заметил.

В результате были возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний.

Ранее экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев опроверг слова артиста о том, что он якобы взял с него по 1,5 миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, которые получили из этих денег только по 300 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы признал заслуженного артиста РФ виновным в нарушении правил движения, повлекшем смерть человека. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на полгода.