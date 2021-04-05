В столице Северной Македонии началась массовая вакцинация «Спутником V»

Жителей Скопье начали массово прививать от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Власти Северной Македонии планируют вакцинировать от 3 до 4 тысяч человек ежедневно.

Прививочная кампания стартовала на столичной спортивной арене «Борис Трайковский», специально переоборудованной для этих целей.

Как сообщает телеканал «24», сейчас вакцинацию проходят сотрудники полиции, фармацевты, воспитатели детсадов, учителя, а также представители других категорий, входящих в зону риска.

Первый этап иммунизации населения от COVID-19 начался в Северной Македонии 17 февраля с использованием препарата американского производства Pfizer.

За весь период пандемии в стране выявлено около 135 тысяч (6,5% населения) случаев заражения коронавирусом, около 4 тысяч человек скончались.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя.

«Спутник V», разработанный в центре Гамалеи, зарегистрировали в России в августе прошлого года. Препарат одобрен к применению в 59 странах, в том числе в Словакии, Белоруссии, Венгрии, Казахстане, Черногории, ОАЭ, Северной Македонии, Венесуэле, Ираке, Аргентине, Лаосе, Шри-Ланке.

Член комитета бундестага ФРГ по здравоохранению Робби Шлунд считает, что вакцина «Спутник V» могла бы стать альтернативой препарату AstraZeneca. По его словам, все больше федеральных земель поддерживают применение российского препарата от коронавируса.

В свою очередь эпидемиолог Геннадий Онищенко напомнил, что у российской вакцины хорошая эффективность, а также нет «какого-то отрицательного шлейфа, например, как у AstraZeneca, от которой массово стали отказываться европейские страны».

