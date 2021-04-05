Вирусолог развеял миф об опасности поездок в охваченную COVID-19 Турцию

Постепенное превращение Турции в «красную зону» не таит в себе угрозу россиянам, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Он призвал россиян не бояться ездить на турецкие курорты.

Ранее стало известно, что 3 апреля в Турции зарегистрировали рекордное число COVID-19 — почти 45 тысяч. Кроме того, в этой стране возросла угроза вспышки «южноафриканского» штамма коронавируса.

По мнению Зуева, все обнаруженные в мире штаммы отличаются лишь заразностью, но никак не патогенностью, то есть способностью вызывать различные осложнения.

«Различий в патогенности там особо не обнаружено — ни у южноафриканского, ни у английского» — рассказал вирусолог в беседе с «РЕН ТВ».

Он заверил, что разработанные в России вакцины легко справляются со всеми этими штаммами.

«Если вы привились, можете ехать в Турцию, куда угодно», — пояснил Зуев в интервью телеканалу.

В то же время он признал, что даже после прививки есть шанс заболеть, однако вакцинация сводит к нулю риск протекания болезни в тяжелой форме.

Как писал ранее ridus.ru, в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом власти Турции решили вновь ужесточить ограничительные меры. В частности, комендантские часы в «красных» зонах будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. Это касается 58 провинций, где проживает более 80% населения Турции. В зону высокого риска входят Стамбул, Анкара, Анталья и Измир.

Также сообщалось, что очень популярный у россиян турецкий курорт Анталья близок к тому, чтобы оказаться в «красной зоне» из-за быстрого распространения COVID-19 среди местных жителей. С 13 по 19 марта число заболевших на 100 тысяч населения в городе составило 119 человек.