Грузинская телеведущая состарила Познера на 29 лет

Комментируя недавний инцидент с Владимиром Познером в Тбилиси, ведущая грузинского телеканала «ТВ Пирвели» заявила, что он родился 116 лет назад.

В первую очередь она возмутилась его приездом в Грузию: «Когда захочет, приедет, и мы на цыпочках должны его обслуживать. Как видно, этого ожидал российский пропагандист и журналист Владимир Познер».

Апофеозом ее высказывания стала фраза о дате его рождения. «Между прочим, он родился в 1905 году», — цитирует телеведущую «РИА Новости».

Пользователи Сети в своих комментариях объяснили допущенный журналисткой ляп. По их мнению, она, скорее всего, спутала 87-летнего Познера с его почти полным тезкой. Дело в том, что в 1905 году родился русский и французский поэт и журналист Владимир Соломонович Познер, двоюродный дядя популярного телеведущего, уточняет агентство.

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Напомним, Познер, приехавший в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, навлек на себя гнев сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Активисты окружили здание гостиницы «Винотель», где остановился Познер, закидали яйцами фасад здания и потребовали, чтобы он немедленно покинул страну.

Свое требование протестующие объясняли тем, что Познер не признает территориальную целостность Грузии, поскольку публично заявлял, что Абхазия и Южная Осетия никогда не будут частью этой страны.

В результате полиция сопроводила телеведущего до тбилисского аэропорта, откуда он убыл в Москву на два дня раньше запланированного срока.

Позже Владимир Познер так отозвался о «борцах за территориальную целостность Грузии»: «Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания». Он также сообщил, что намерен в будущем вернуться в Грузию.