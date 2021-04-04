Футбольный матч первенства Испании прервали из-за расистских оскорблений

Игроки испанского футбольного клуба «Валенсия» покинули поле в первом тайме гостевого матча чемпионата страны с «Кадисом».

Причиной такого демарша стали расистские оскорбления в адрес футболиста Муктара Диакаби.

В результате матч был остановлен на 30-й минуте встречи при счете 1:1.

Диакаби ушел с поля, услышав оскорбление со стороны полузащитника «Кадиса» Хуана Калы. Вскоре Диакаби поддержали его партнеры по команде.

«Игрок, в адрес которого прозвучало расистское оскорбление, попросил товарищей по команде вернуться на поле для борьбы», — сообщается в Twitter клуба «Валенсия».

В итоге матч завершился победой «Кадиса» со счетом 2:1.

Как писал ранее ridus.ru, расистский скандал в матче Лиги чемпионов UEFA между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир» стремительно вышел на правительственный уровень. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия румынского арбитра и призвал Союз европейских футбольных ассоциаций наказать его. Турецкий лидер подчеркнул, что он «решительно осуждает расистские высказывания в адрес Пьера Вебо» и «надеется, что UEFA предпримет необходимые шаги».

Причиной разгорающегося скандала стала расистская реплика запасного арбитра из Румынии, брошенная чернокожему помощнику тренера турецкой команды. Главный арбитр поддержал коллегу красной карточкой в адрес турков, после чего команда из Стамбула ушла с поля в раздевалку.



В сентябре 2020 года в чемпионате Франции по футболу разгорелся скандал с участием суперзвезды команды ПСЖ Неймаром и испанцем Альваро Гонсалесом из «Марселя». Неймар ударил испанского игрока по затылку, утверждая что тот произносил расистские высказывания.