В Бурятии семья из шести человек прожила без документов 30 лет

Не имея документов, семья из шести человек прожила в Бурятии около 30 лет.

Как сообщили в службе опеки Октябрьского района республики, в состав семьи входят мужчина 60 лет, его 59-летняя жена, их 36-летняя дочь и ее три дочери 16, 13 и трех лет.

Так случилось, что из документов у них на всех имеется только просроченный паспорт советского образца, принадлежащий матери семейства, и справка из роддома о появлении на свет девочек.

При этом мать троих детей работает неофициально продавцом и обеспечивает своих родителей и детей. Собственного жилья у семьи нет, все шестеро проживают в съемной двухкомнатной квартире.

Об отсутствии у семьи документов стало известно после того, как от старшей из девочек в школе потребовали принести паспорт для записи на сдачу ОГЭ, рассказали «МК» в службе опеки.

Сейчас прокуратора проводит проверку и пытается выяснить, на каком основании детей зачислили в школу без документов.

Также стало известно, что никто из членов семьи никогда не был прикреплен к поликлинике, не обращался за медпомощью и не имеет необходимых прививок.

При этом никто не мог заподозрить, что эта семья неблагополучная, поскольку дети хорошо учатся, а их мать общается с учителями.

Соцработникам удалось выяснить, что 59-летняя женщина отказалась в свое время менять паспорт советского образца на российский и не стала оформлять свидетельство о рождении своей дочери в 1984 году. В результате ее дочь не смогла получить паспорт и другие документы, а затем не оформила и свидетельства о рождении своих детей.

Изымать детей из семьи не стали, поскольку условия их проживания были признаны удовлетворительными, пишет издание. В настоящий момент профильные ведомства работают над восстановлением документов и подтверждением личностей всех шестерых членов семейства.