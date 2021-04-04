NYT: сайт Трампа занимался махинациями с предвыборными пожертвованиями

Во время предвыборной кампании 2020 года сайт экс-президента США Дональда Трампа повторно снимал деньги со счетов доноров без их ведома, сообщает New York Times.

В результате расследования, проведенного газетой, в сентябре 2020 года, за два месяца до выборов, на сайте предвыборной кампании Трампа появилась функция, которая по умолчанию обеспечивала повторное еженедельное списание средств у доноров.

Как отмечает издание, чтобы отказаться от повторного пожертвования, необходимо было вручную убрать уже проставленную галочку рядом с опцией, при этом упоминание об этом было прописано мелким шрифтом.

Журналисты также выяснили, что позже была добавлена еще одна автоматическая опция, которая удваивала размер пожертвования. После внедрения этих технологических новшеств ряд сторонников Трампа стали обращаться в банки с жалобами о мошенничестве.

По данным New York Times, Трамп в итоге вернул донорам около 122 млн долларов, что составляет лишь 10,7% от суммы пожертвований, собранных в ходе предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что экс-президент США собирается вернуться в медиапространство с помощью собственной соцсети. По словам его советника, это будет крупная платформа, которая привлечет десятки миллионов пользователей.