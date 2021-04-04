Власти Украины намерены привить от COVID половину населения до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился вакцинировать половину взрослых жителей страны до конца нынешнего года.

Подписанный им указ ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о Национальном плане вакцинопрофилактики.

Кабинету министров Украины поручено в семидневный срок разработать и утвердить этот план с учетом международного опыта.

«В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцины для профилактики коронавируса», — сообщается на сайте главы украинского государства.

В документе указано на то, что для формирования коллективного иммунитета к COVID-19 большинство взрослого населения Украины должно быть привито не позднее декабря 2021 года.

Правительству Украины также поручено активизировать переговоры с производителями вакцин от коронавируса и привлечь международную помощь для проведения кампании по вакцинации.

Минздраву поручено организовать поставки на Украину необходимого количества вакцин в максимально сжатые сроки и провести разъяснительную работу, чтобы убедить население делать прививки.

Министерству иностранных дел Украины предписано активизировать сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями для организации поставок на Украину вакцин от COVID-19.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксирован первый случай летального исхода после прививки препаратом от коронавируса CoviShield компании AstraZeneca. Жертвой стала военнослужащая украинской армии.

Это первый случай смерти, зарегистрированный с начала вакцинации на Украине. В феврале страна получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield компании AstraZeneca. Препарат был сделан в Индии.

В конце марта на Украину также поступила первая партия китайской вакцины CoronaVac.

От российского препарата «Спутник V» власти Украины отказались.