Фейки недели: переименование Volkswagen и визит Илона Маска в Калугу

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Переименование Volkswagen

Американское подразделение автоконцерна Volkswagen решили переименовать в Voltswagen of America. Об этом 29 марта сообщил телеканал CNBC со ссылкой на официальный пресс-релиз компании.

Переименование связывали с развитием на предприятии линии производства электромобилей. «Именно слово volt подчеркнет усилия автоконцерна в данном направлении. При этом для бензиновых автомобилей сохранится прежнее название», — утверждал телеканал CNBC.

Позже в компании эту информацию опровергли. Представитель Volkswagen заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что смена названия была «первоапрельской шуткой». При этом данная "шутка" негативно сказалась на стоимости акций компании, посетовал представитель.

«Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это просто маркетинговая акция, чтобы заставить людей говорить об электромобилях», — сказал он.



Визит Илона Маска в Калугу

1 апреля в некоторых российских СМИ и социальных сетях появилась невероятная новость: легендарный основатель SpaceX Илон Маск принял приглашение губернатора Калужской области Владислава Шапши и вскоре приедет в Калугу, чтобы побывать в Музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Авторы заметок о визите Илона Маска в Калугу ссылались на некие анонимные источники в областном правительстве. При этом официально данная информация нигде не публиковалась, если не считать пост Владислава Шапши в Twitter, в котором он приглашает Маска в столицу возглавляемого им региона.

Уже 2 апреля в правительстве Калужской области проинформировали, что ни о каком приезде основателя SpaceX речи пока не идет, поскольку официального ответа от Маска пока не поступало. Таким образом, новости о визите американца оказались очередным первоапрельским розыгрышем, как и переименование подразделения автоконцерна Volkswagen в США.



Фейковая вакцинация в Испании

Жители испанского горда Севилья получили по мессенджеру WhatsApp сообщения о том, что сделать прививку от коронавируса якобы смогут все желающие без предварительной записи.

Местные власти предупредили в Twitter, что информация фейковая, но люди их не услышали. В итоге более четырех тысяч человек, поверив слуху в WhatsApp, собрались у центра вакцинации.



Юристы службы здравоохранения Андалусии уже обратились в полицию с жалобой. Они указали, что большое скопление людей помешало упорядоченному процессу вакцинации граждан, а также потребовали выяснить, кто стоит за фейком о прививках без записи, передает РИА Новости.