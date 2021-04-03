Москалькова расширит возможности общения с россиянами за счет видеосвязи

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует расширить возможности общения с гражданами за счет технологии видео-конференц-связи. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.

«Во время пандемии мы увидели, что вести приём граждан по прежним методикам, формам и стандартам уже невозможно.⠀Я очень хотела бы, чтобы вместе с аппаратом уполномоченного у нас получилось создать информационный цифровой профиль и дать возможность людям с помощью новой технологии видео-конференц-связи связываться с нами оперативно», — рассказала Москалькова.

Татьяна Москалькова представила президенту России Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата в 2020 году.

