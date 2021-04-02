В Госдуме назвали три основных фактора, влияющих на работу поликлиник

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал о трех главных факторах, необходимых для эффективной работы российских поликлиник.

Он отметил, что на данный момент проблема с нехваткой диагностического оборудования и инфраструктурой уже решена во многих регионах.

По его словам, в первую очередь сейчас необходимо реализовать программу лекарственного страхования для повышения доступности фармакотерапии для всех.

Менделевич считает, что для этого нужно внести в программу госгарантий дополнительный раздел по обеспечению амбулаторного лечения хронически больных и механизации существующей системы льготного обеспечения лекарственными препаратами. «Потому что сейчас часть пациентов, получив рекомендации врача, не могут пройти необходимое лечение из-за нехватки финансовых средств», — объяснил депутат в беседе с ФАН.

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Еще одним важным фактором он считает зарплату врачей. Менделевич указал на то, что назрела необходимость формирования единой отраслевой системы оплаты труда в первичном звене, которая будет варьироваться в зависимости от регионального коэффициента. Он обратил внимание, что в настоящее время в России очень большой разброс зарплат. Из-за этого в муниципалитетах с высокой заработной платой вакансии закрыты, а в других пациенты вынуждены подолгу ожидать приема из-за нехватки врачей.

В качестве третьего фактора Менделевич назвал необходимость составления критериев эффективности профилактической деятельности. «Сейчас в регионах есть кабинеты здоровья, центры профилактики. Надо понять, насколько они результативны, кто и каким образом считает данную эффективность», — подытожил он в интервью изданию.

Как писал ранее ridus.ru, Министерство здравоохранения Московской области прокомментировало широкий жест руководства Химкинской областной больницы, выделившего более 500 тысяч рублей на размещение рекламных роликов на видеоносителях в автобусах и маршрутках. По данным регионального Минздрава, медицинская организация проводит рекламную кампанию в общественном транспорте «за счет внебюджетных средств», а ролики, которые будут транслировать пассажирам, агитируют их заниматься профилактикой заболеваний.