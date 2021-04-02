«Мы стоим плечом к плечу»: Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своей телефонной беседы с главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский признался, что был рад поговорить с американским коллегой, и заявил, что американское партнерство имеет решающее значение для украинцев.

По словам украинского лидера, он заверил Байдена в своем стремлении добиться мира в Донбассе.

«Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность [экономики] и достичь мира», — написал Зеленский в Twitter.

Он добавил, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях. «Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий», — подчеркнул Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Байден в ходе переговоров Зеленским заверил в поддержке проводимых на Украине реформ. «Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут», — рассказал Ермак «Интерфаксу».

В свою очередь пресс-секретарь украинского президента назвала телефонный разговор Байдена и Зеленского потрясающим.

Как писал ранее ridus.ru, указом президента Украины Владимира Зеленского утверждена стратегия военной безопасности Украины. Она предусматривает членство страны в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии.