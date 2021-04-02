Эксперты оценили перспективы Союзного государства России и Белоруссии

Сегодня в России и Белоруссии отмечается День единения двух народов. Этот праздник посвящен созданию Союзного государства. Именно 2 апреля 25 лет назад был подписан договор об образовании сообщества двух стран.

Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют в сферах промышленности, медицины, энергетики, строительства, образования и культуры. Договорно-правовая база сотрудничества РФ и РБ насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Так, Россия обеспечивает порядка 49% всех иностранных инвестиций в белорусскую экономику и 2/3 кредитов. Москва направляет ресурсы на поддержку финансовой системы Белоруссии, крупных промышленных предприятий и важных объектов инфраструктуры.

Кроме того, граждане Белоруссии имеют возможность беспрепятственно работать и бесплатно учиться в России. В 2019—2020 учебном году в РФ обучались 10,3 тысячи молодых белорусов. А в 2021 году Россия планирует открыть в Белоруссии пункты для сдачи ЕГЭ.

Во время пандемии COVID-19 Россия предоставила Белоруссии тест-системы для проверок граждан на коронавирус, а также респираторы высокой степени защиты. А еще Республика Беларусь стала первым государством, которое согласилось производить у себя российскую вакцину «Спутник V» от COVID-19 в рамках программы трансферта технологий. В апреле 2021 года выходит первая стотысячная партия «Спутник V» на заводе «Белмедпрепараты».

Для Белоруссии российский рынок является основным для реализации своих промышленных и продовольственных товаров, рассказал в интервью ridus.ru кандидат политических наук, главный редактор аналитического издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин.

«Около половины внешней торговли Белоруссии приходится на Россию. За последние десять лет республика продала в Россию продовольственной и промышленной продукции на 110 миллиардов долларов. Это десятки тысяч рабочих мест в Белоруссии в самых развитых секторах экономики». — отметил эксперт.

Однако сотрудничество России и Белоруссии в области политики развивается не так активно, как могло бы, отметил Сутырин.

В соответствии с договором о Союзном государстве Россия выступает гарантом безопасности Белоруссии, Москва подтвердила эти гарантии и в острый период политической нестабильности после белорусских выборов 2020 года. Следующим шагом могло бы стать принятие общих мер в ответ на рост активности НАТО, которая вызывает беспокойство у официального Минска. В политическом плане Россия, конечно же, вправе ожидать от своего близкого союзника признания Крыма. Но важными были бы и более простые шаги. Например, в Крыму предлагают наладить прямое железнодорожное и авиасообщение с Белоруссией. Это бы позволило продвигать белорусские продукты в Крым, у граждан Белоруссии появилась бы возможность больше отдыхать в Крыму. А Москва бы получила чёткий сигнал о серьёзном настрое белорусской стороны на укрепление союза, — уверен Вячеслав Сутырин.

«В целом, в экономике наше взаимодействие очень глубокое, однако в политической сфере действия России и Белоруссии недостаточно, на мой взгляд, скоординированы. Необходимо принимать дополнительные системные меры, которые позволят сделать наши отношения более сбалансированными», — заключил эксперт.

В Белоруссии 2 апреля пророссийская партия «СОЮЗ» подала документы на регистрацию в Министерство юстиции РФ, поведал «Ридусу» председатель политической организации Сергей Лущ.



«Разумеется, выбор даты не случаен. День единения народов Беларуси и России идеально сочетается с нашими программными положениями, среди которых ключевым является содействие белорусско-российской интеграции и реализации Договора о Союзном государстве. Иными словами, признание Минюстом партии „СОЮЗ“ послужит свидетельством начала анонсированных государством и ожидаемых гражданским обществом политических реформ», — сказал Лущ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Москву за «братскую» помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и отметил, что «в непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность, насколько ценной является взаимная поддержка».