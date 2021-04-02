RuTube объявил о перезапуске

Руководство российского видеохостинга RuTube заявило о перезапуске своей платформы.

В первую очередь изменения затронули дизайн сайта.

Кроме того, пользователям предоставлена возможность смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию и создавать тематические плейлисты.

Также авторы роликов смогут их монетизировать.

«Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы, — цитирует ФАН гендиректора RuTube Романа Максимова. Он добавил, что теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере.

По его словам, перезапуск мобильного приложения видеоплатформы намечен на третий квартал этого года. Тогда же пользователи получат возможность продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

В настоящее время библиотека платформы насчитывает более трех миллионов роликов. По мнению экспертов, RuTube — это отличная альтернатива сервису YouTube, пишет издание.

Как сообщал ранее ridus.ru, интернетом в России пользуются 95,5 миллионов человек. Это составляет 78,1% от общей численности населения. При этом самой вовлеченной в цифровое пространство аудиторией является молодежь. В 2020 году доля онлайн-пользователей в возрасте от 12 до 24 лет приблизилась к 97,1%, а в категории россиян в возрасте от 25 до 34 лет интернет используют 95,8%.