Как в России привлекают молодежь к управлению интернетом

Интернетом в России пользуются 95,5 миллионов человек. Это составляет 78,1% от общей численности населения. При этом самой вовлеченной в цифровое пространство аудиторией является молодежь. В 2020 году доля онлайн-пользователей в возрасте от 12 до 24 лет приблизилась к 97,1%, а в категории россиян в возрасте от 25 до 34 лет интернет используют 95,8%.

Любые события в интернет-отрасли — от запуска новых сервисов до государственных инициатив, связанных с регулированием онлайн-пространства, находят отклик прежде всего у молодой аудитории. Таким образом, участие молодежи в развитии виртуальной среды необходимо.

6 апреля в «Сколтехе» пройдет первый в России Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF). По итогам мероприятия будет сформировано послание российскому и мировому интернет-сообществу, авторы которого постараются сформулировать то, как молодежь видит будущее онлайн-пространства.

Аналогичные форумы проводятся в Германии, Аргентине, Италии, Нидерландах, Китае и других странах. Привлечение молодежи к развитию интернет-пространства — мировая повестка, и Россия не должна оставаться в стороне от этого тренда, считает председатель совета Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Роман Чуков.

Наш форум отличается своей злободневностью. Мы не станем рассматривать какие-то общие темы, а сосредоточимся на конкретных проблемах, которые актуальны на сегодняшний день. Например, мы обсудим, какие есть перспективы для тех молодых людей, которые хотят жить в России и работать в IT-сфере. Еще молодежь волнует вопрос глобального перехода экономики и системы образования в онлайн-пространство. Эта тема стала особенно актуальной в период пандемии коронавируса. Будут также рассмотрены вопросы цифровой гигиены, цифровой зависимости, борьбы с фейками, утечки IT-специалистов за рубеж, цифровой безопасности и развития разного рода онлайн-платформ, — рассказал Чуков в интервью ridus.ru.

«Интересно будет поговорить о социальной сети TikTok: как эта площадка развивается, какой контент там востребован, почему многие молодые люди воспринимают TikTok в качестве социального лифта. И коль уж мы подняли тему социальных лифтов, хотел бы добавить, что проекты ребят, поданные на конкурс нашего форума, будут рассмотрены еще и Росмолодежью в рамках грантового конкурса ведомства», — заключил эксперт.

В 2020 году российская инициатива по учреждению Молодежного форума по управлению интернетом (Youth RIGF) была одобрена в Организации объединённых наций. 11 марта текущего года Секретариат ООН направил организаторам мероприятия официальное письмо с поздравлениями и благодарностью за проделанную работу. В документе указано, что российский форум проводится в соответствии с главными принципами ООН в цифровой сфере: открытостью, инклюзивностью, некоммерческим характером.