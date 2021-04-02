Лидера камчатского отделения КПРФ осудили за взятки и шантаж

Городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил к девяти годам колонии строгого режима депутата регионального Заксобрания и лидера местного отделения КПРФ Валерия Быкова. Его признали виновным по делу о коррупции и крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вместе с Быковым на скамье подсудимых оказался председатель правления некоммерческой организации «Родовая община коренных малочисленных народов Севера „Касатка“» Павел Сычев. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима за «посредничество во взяточничестве».

Следователи утверждают, что Валерий Быков препятствовал работе компании «Монолит», которая разрабатывает щебеночный карьер. Депутат сначала инициировал различные проверки предприятия контролирующими органами, а после предлагал владельцу компании их прекратить, если тот заплатит ему 1,7 миллиона рублей и даст 27-процентную долю в уставном капитале.