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Лидера камчатского отделения КПРФ осудили за взятки и шантаж

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Городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил к девяти годам колонии строгого режима депутата регионального Заксобрания и лидера местного отделения КПРФ Валерия Быкова. Его признали виновным по делу о коррупции и крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вместе с Быковым на скамье подсудимых оказался председатель правления некоммерческой организации «Родовая община коренных малочисленных народов Севера „Касатка“» Павел Сычев. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима за «посредничество во взяточничестве».

Следователи утверждают, что Валерий Быков препятствовал работе компании «Монолит», которая разрабатывает щебеночный карьер. Депутат сначала инициировал различные проверки предприятия контролирующими органами, а после предлагал владельцу компании их прекратить, если тот заплатит ему 1,7 миллиона рублей и даст 27-процентную долю в уставном капитале.

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Петербургский суд снова запретил россиянам аниме

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© кадр из аниме "Эльфийская песнь"

© кадр из аниме "Эльфийская песнь"

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании запрещенными в России очередной группы порталов с японскими анимационными фильмами («аниме»).

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, всего в решении суда указано 14 интернет-адресов, по которым опубликованы записи аниме. Информация, размещенная по ним, отныне считается запрещенной на территории России.

В список запрещенных попали следующие сайты: Mult. cartoonka, Animefun, AnimeGo, Amedia, Allserial, Ezfilm, Tabfil, Animedia, FindAnime, Megamult, Hdhc и Gokino.

Наступление Колпинского суда на аниме началось еще в январе 2021 года, когда по иску прокуратуры судебная инстанция запретила в РФ такие сериалы, как «Тетрадь смерти» и «Инуяшики».

Кадр из аниме

Кадр из аниме «Тетрадь смерти»

Этот эталон поведения, фактически главный герой, с которым себя отождествляют те, кто смотрит этот мультфильм, берет и легко убивает. А положительным героям надо подражать. И ребенок начинает подражать, — прокомментировал причины запрета «Тетради смерти» доктор психологических и медицинских наук Василий Белов на заседании суда.
Кадр из аниме

Кадр из аниме "Инуясики"

В последний раз группа многосерийных аниме попала под запрет 24 февраля. По данным moika78.ru, всего петербургские суды запретили россиянам порядка 13 анимационных сериалов японского производства, в том числе такие популярные, как «Токийский гуль», «Эльфийская песнь», «Князь тьмы с задней парты».

На страницах запрещенных сайтов опубликованы как раз эти недоступные россиянам аниме. Впрочем, причины запрета ссылок на мультфильмы объединенная пресс-служба судов северной столицы уточнять не стала.

В иске прокуратуры против «Тетради смерти» содержалось также требование запретить песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда». Теперь надзорное ведомство получило на рэпера новую жалобу от «Лиги безопасного интернета», которая обвиняет его в пропаганде наркотиков в некоторых песнях — не уточняя, в каких именно.

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