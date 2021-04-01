ЭИСИ: в ЕС нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека

Страны Евросоюза за год борьбы с пандемией коронавируса нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека. К такому выводу пришли авторы доклада «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции», подготовленного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).



В докладе указано, что в большинстве государств Евросоюза антикоронавирусные ограничения вводились без одобрения парламентами, через прямые акты. Все это, по мнению авторов документа, свидетельствует о серьезном кризисе демократии в ЕС.

Так, например, парламент Бельгии разрешил королю принимать ограничительные меры без соблюдения законодательной процедуры. А правительства Венгрии и Польши вместе с чрезвычайными полномочиями получили освобождение от какого-либо парламентского контроля.

Кроме того, борьба с коронавирусом оказала значительное влияние на свободу слова в Европе. Власти фактически запретили журналистам «выступать с критикой действия или бездействия правительства», говорится в докладе. Так, в Уголовный кодекс Венгрии были внесены поправки, предусматривающие уголовную ответственность за распространение «ложных или искаженных фактов, способных помешать преодолению пандемии COVID-19».

Член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что весной прошлого года фактически все страны мира оказались в достаточно сложных условиях. Никто толком не знал, с угрозой какого масштаба столкнулось человечество.

«Однако в России большая часть ограничительных мер была снята уже к лету — осени 2020 года, поскольку наша страна пошла по пути усиления системы здравоохранения, а не путем локдаунов и прочих немедицинских мер. В то же время в Европе говорят о том, что единственный путь борьбы с пандемией — жесткие ограничения. Европейские страны ограничивают своих граждан в правах, чтобы не перегрузить систему здравоохранения», — рассказал Кузнецов в интервью газете «Известия».