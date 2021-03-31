Берлинская полиция задержала россиянку, у которой отобрали троих детей

В Берлине задержана гражданка России Юлия Зайберт, у которой два месяца назад изъяли троих маленьких детей.

Полицейские задержали россиянку, когда та пришла в соцслужбу Югендамт вместе с мужем Евгением на встречу с детьми.

На опубликованных «РЕН ТВ» кадрах видно, как один из сотрудников полиции пытается вырвать у женщины телефон, по которому она разговаривала со своим адвокатом и советовалась с ним, что ей делать.

Юрист объяснил телеканалу, что сотрудники Югендамта вызвали полицию после того, как мать детей попросила чиновников показать на камеру документы, удостоверяющие их личности.

Как сообщила ранее газета «Известия», 19 февраля вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что у граждан России, которые живут в Германии, отняли троих детей. По его словам, вечером 8 февраля к ним в дом ворвались полицейские, которые, как утверждают родители, не представились. Евгения избили, а затем детей выгнали на улицу и увезли в неизвестном направлении. По факту произошедшего Толстой направил обращения в МИД РФ и послу России в Германии.

Как писал ранее ridus.ru, решением суда у жительницы Дагестана Нины Церетиловой отобрали двух сыновей и дочь из-за «аморального» образа жизни, а именно татуировок, пирсинга, разноцветных волос и отсутствия хиджаба.

Также сообщалось, что органы опеки силой отобрали у родителей троих детей в поселке Кормовище Пермского края.

Кроме того, органы опеки Петрозаводска отдали восьмимесячного мальчика в приемную семью в то время, пока родной отец и бабушка ребенка боролись с бюрократической системой и пытались забрать его из детского дома.