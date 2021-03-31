«Альтернатива есть»: Воробьев объяснил, почему ЦКАД сделали платной трассой

Центральная кольцевая автодорога, связавшая округа Подмосковья, уже разгрузила альтернативные пути, улучшив воздух в черте городов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, раньше грузовики создавали многочасовые пробки на перегруженной двухполосной «бетонке», а теперь получили возможность уйти на новое кольцо.

Последние 25 километров ЦКАД будут сданы в июле.

Воробьев также назвал причины, по которой эта трасса стала платной. Он отметил, что так происходит с похожими трассами по всему миру. «Эти проекты решают сразу несколько проблем по разным направлениям, касающимся как экологии, так и экономики, а еще потенциала для развития территорий», — объяснил глава региона в беседе с «360».

«Альтернатива есть. И если тебе не хочется платить, поезжай на бетонку, — сообщил он. — Но это другие скорости, это огромное количество траков».

Воробьев подчеркнул, что та сумма, которую придется заплатить за проезд по ЦКАД, на себестоимость грузов не повлияет, а вот на экологии сказывается очень заметно. К тому же эта дорога будет приносить всем удобства, давать потенциал развитию Подмосковья, добавил губернатор.

Он отметил, что ЦКАД становится все более востребованным: сначала было 40 тысяч транзакций в сутки, в феврале их стало уже 80 тысяч, а сейчас — от 110 до 120 тысяч.