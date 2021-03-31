Сотрудник столичной ДПС лишился работы из-за покупки машины и дома

В Москве был выявлен факт непредставления достоверных сведений о доходах и расходах одним из сотрудников ДПС.

В Управлении по работе с личным составом ГУ МВД РФ по Москве установили, что доходы инспектора значительно превышали его официальный заработок.

При этом выяснилось, что сведения о своих расходах он не представил.

В итоге оказалось, что сотруднику ДПС было что скрывать: он приобрел дорогостоящий автомобиль, а также земельный участок с жилым домом в Подмосковье. Законность получения денежных средств на покупку указанного имущества инспектор подтвердить не смог.

«По результатам проведенной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия», — сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

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Материалы проверки направлены в прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что полицейский работал в ОБ ДПС по Северо-Восточному административному округу Москвы.

Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов предупредил автомобилистов, путешествующих на машинах на южные курорты, об опасности со стороны недобросовестных сотрудников ДПС. Он рассказал о схемах обмана, применяемых некоторыми инспекторами на российских трассах.