найти ×
   
  • USD -0.06
    75.64
  • EUR -0.14
    88.75
СохранитьСохранено0
×

00606

Сотрудник столичной ДПС лишился работы из-за покупки машины и дома

Small f1a6d446e0
© МВД

© МВД

В Москве был выявлен факт непредставления достоверных сведений о доходах и расходах одним из сотрудников ДПС.

В Управлении по работе с личным составом ГУ МВД РФ по Москве установили, что доходы инспектора значительно превышали его официальный заработок.

При этом выяснилось, что сведения о своих расходах он не представил.

В итоге оказалось, что сотруднику ДПС было что скрывать: он приобрел дорогостоящий автомобиль, а также земельный участок с жилым домом в Подмосковье. Законность получения денежных средств на покупку указанного имущества инспектор подтвердить не смог.

«По результатам проведенной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия», — сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Материалы проверки направлены в прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что полицейский работал в ОБ ДПС по Северо-Восточному административному округу Москвы.

Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов предупредил автомобилистов, путешествующих на машинах на южные курорты, об опасности со стороны недобросовестных сотрудников ДПС. Он рассказал о схемах обмана, применяемых некоторыми инспекторами на российских трассах.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Я здесь»: танец щенка в приюте для собак тронет ваше сердце
65135633читать позжечитаю позже
Юмор
«Стой, говорю»: кот вцепился в ребенка и развеселил его
6013317читать позжечитаю позже

главное


Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей

Хвалить своего ребенка тоже надо уметь!

-2011691читать позжечитаю позже

Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter11 марта

Попытки обойти запреты могут вызвать утечку важных данных.

-203668читать позжечитаю позже