найти ×
   
  • USD -0.06
    75.64
  • EUR -0.14
    88.75
СохранитьСохранено0
×

-10960

Шевченко возглавит список РПСС на выборах в Госдуму

Small f632c44589

Журналист Максим Шевченко возглавит федеральный список кандидатов от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) на выборах в Госдуму в 2021 году. Такое решение было принято на партийной онлайн-конференции в среду.

Также сообщается, что Шевченко будет баллотироваться в Госдуму по 208-му избирательному округу Москвы. Конкуренцию ему составят соратница Алексея Навального Любовь Соболь и член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Ранее медиапродюсер и экс-депутат Госдумы Константин Рыков стал руководителем обновленной «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС), основанной политтехнологом Андреем Богдановым в 2012 году. По словам Рыкова, партия полностью сменила курс и название. Отныне она именуется «Российской партией свободы и справедливости».

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные избирательные кампании. Так, в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
206302читать позжечитаю позже
Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе
-107113читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол

Победила в итоге дружба.

604900читать позжечитаю позже

Юмор
«Стой, говорю»: кот вцепился в ребенка и развеселил его12 марта

Забавное происшествие попало на видео.

6013317читать позжечитаю позже