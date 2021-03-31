Шевченко возглавит список РПСС на выборах в Госдуму

Журналист Максим Шевченко возглавит федеральный список кандидатов от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) на выборах в Госдуму в 2021 году. Такое решение было принято на партийной онлайн-конференции в среду.

Также сообщается, что Шевченко будет баллотироваться в Госдуму по 208-му избирательному округу Москвы. Конкуренцию ему составят соратница Алексея Навального Любовь Соболь и член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Ранее медиапродюсер и экс-депутат Госдумы Константин Рыков стал руководителем обновленной «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС), основанной политтехнологом Андреем Богдановым в 2012 году. По словам Рыкова, партия полностью сменила курс и название. Отныне она именуется «Российской партией свободы и справедливости».

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные избирательные кампании. Так, в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.