В Киеве объявили о введении тотального карантина

Власти Киева решили ввести с 5 апреля режим тотального карантина.

Предполагается, что он продлится как минимум 11 дней.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он рассказал, что на время карантина в городе полностью прекратят работу школы и детские сады, а воспользоваться общественным транспортом можно будет только при наличии спецпропуска.

Кроме того, большинству работодателей придется отправить своих сотрудников в отпуск или перевести на удаленку.

В Киеве будет запрещена работа всех рынков, ярмарок и заведений общепита.

«У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!» — написал Кличко.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы не допустить критических последствий пандемии, которая в последние дни обрела форму «стремительной волны».

Ранее заммэра Киева Владимир Бондаренко признался, что в больницах города закончились койки для приема пациентов с коронавирусом. Он сообщил, что поступающих больных приходится размещать в коридорах. При этом Бондаренко отверг возможность их транспортировки в соседние регионы.

По последним данным, число случаев COVID-19 достигло на Украине более 1,6 миллиона. О начале третьей волны коронавируса в стране правительство объявило 4 марта.

Как писал ridus.ru, кабинет министров Украины ужесточил правила въезда в страну. Теперь попасть на территорию государства можно только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.