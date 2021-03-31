ЦИСМ предложил обновить Концепцию информационной безопасности детей в Сети

Около полутора миллионов российских интернет-пользователей, среди которых есть и несовершеннолетние подростки, вовлечены в деструктивные сообщества в социальных сетях. Об этом рассказал руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин в ходе круглого стола «Информационная безопасность детей: какие шаги должны сделать государство и общество», прошедшего в Общественной палате РФ.

По словам Заварзина, информацию о вовлечении подростков в противоправные онлайн-сообщества ЦИСМ регулярно направляет в правоохранительные органы. Не так давно, например, сотрудники центра выявили сетевые профили мужчины, который за вознаграждение склонял подростков к совершению опасных для жизни и здоровья действий — руфингу. Данные были переданы полиции. Сейчас мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

В свете новых вызовов необходимо внести изменения в Концепцию информационной безопасности детей 2015 года. Предлагаю сформировать рабочую группу и совместно разработать новую Концепцию, направить ее в профильные ведомства для изучения, корректировки и последующего принятия на уровне правительства Российской Федерации, — считает Денис Заварзин.

Член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что в новой Концепции необходимо учесть ряд нюансов. В частности, Мизулина предлагает «предусмотреть возможность ограничения прав несовершеннолетних на свободный поиск, получение, распространение информации в том случае, если эти права могут причинить вред здоровью и развитию детей».

Заместитель директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры России Екатерина Часовская сообщила о готовности ведомства принять участие в разработке и создании Концепции информационной безопасности детей.

