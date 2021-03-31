Привившиеся российскими вакцинами смогут посещать Хорватию с 1 апреля
- 31 марта 2021, 16:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 1 апреля Хорватия открывает въезд в страну для всех, кто привился российскими и китайскими вакцинами.
Об этом объявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Давор Божинович.
По его словам, посетить Хорватию можно будет при наличии подтверждения вакцинации от COVID-19, в том числе российскими и китайскими препаратами, или подтверждения о перенесенном заболевании.
«При въезде в Хорватию признаются экспресс-тесты на антитела», — цитирует ТАСС главу МВД страны.
Божинович добавил, что сертификат, подтверждающий вакцинацию, будет действовать в течение 180 дней.
Ранее стало известно, что с 1 апреля Россия возобновляет на взаимной основе регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Таджикистаном, Узбекистаном, Сирией и Венесуэлой.
Как писал ridus.ru, с 1 апреля россияне смогут посещать Кипр с туристической целью. Авиабилет из Москвы в Ларнаку и обратно будет стоить в апреле в среднем 31 тысячу рублей.
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