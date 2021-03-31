найти ×
   
  • USD -0.06
    75.64
  • EUR -0.14
    88.75
СохранитьСохранено0
×

001035

Привившиеся российскими вакцинами смогут посещать Хорватию с 1 апреля

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

С 1 апреля Хорватия открывает въезд в страну для всех, кто привился российскими и китайскими вакцинами.

Об этом объявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Давор Божинович.

По его словам, посетить Хорватию можно будет при наличии подтверждения вакцинации от COVID-19, в том числе российскими и китайскими препаратами, или подтверждения о перенесенном заболевании.

«При въезде в Хорватию признаются экспресс-тесты на антитела», — цитирует ТАСС главу МВД страны.

Божинович добавил, что сертификат, подтверждающий вакцинацию, будет действовать в течение 180 дней.

https://tass.ru/obschestvo/11040729

https://tass.ru/obschestvo/11040729

Ранее стало известно, что с 1 апреля Россия возобновляет на взаимной основе регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Таджикистаном, Узбекистаном, Сирией и Венесуэлой.

Как писал ridus.ru, с 1 апреля россияне смогут посещать Кипр с туристической целью. Авиабилет из Москвы в Ларнаку и обратно будет стоить в апреле в среднем 31 тысячу рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
206302читать позжечитаю позже
Путешествия
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну
108370читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Не вздумай есть»: как кот и пес рыб спасали

Посмотрите, какая дружная команда!

50132208читать позжечитаю позже

Животные
«Меня, меня возьмите»: спор котят за стеклом магазина насмешил прохожих17 марта

Но потом малыши увидели кого-то не очень приятного и «слиняли».

19116227читать позжечитаю позже