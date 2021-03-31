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Вице-спикер Госдумы сравнил ЕС с Советским Союзом

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© duma.gov.ru

© duma.gov.ru

Евросоюз сейчас, скорее, переживает стадию позднего СССР, когда на словах — единство, а внутри эта структура полна противоречий, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что «советская» идея никуда не привела, и добавил, что любая идея, основанная на противоречиях и классовой борьбе, имеет тупиковый характер.

По мнению парламентария, хотя у России сейчас нет объединительной идеи для привлечения союзников, она обладает огромным потенциалом русской культуры и опытом межнационального мира. Благодаря этому такая идея могла бы появиться и привлечь на сторону России не только народы бывшего СССР, но и многие государства, которые пытаются найти выход из «капкана Евросоюза», предположил Толстой, отметив, что это должна быть идея, которая объединяет большинство людей нашей страны.

И когда это произойдет, я уверен, что большая часть, в том числе стран Восточной Европы, начиная от Австрии и заканчивая Чехией, могли бы стать нашими союзниками, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вице-спикер подчеркнул, что сложившуюся после распада Варшавского договора тенденцию можно переломить.

Ранее Петр Толстой заявил, что Украина всегда была и остается частью России. По его словам, именно поэтому россияне постоянно обсуждают ее проблемы. Для них украинцы — такие же русские люди, на которых ставят болезненный эксперимент, убежден он.

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