Бывшая сотрудница Навального обвинила его в инфантилизме и кумовстве

Блогер Алексей Навальный утверждает, что борется с кумовством в органах власти. При этом в основанных им оппозиционных структурах наблюдается точно такая же ситуация. Об этом заявила бывшая сотрудница штаба Навального Алена Нарвская.

«Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать. В штабе была достаточно четкая иерархия, с нашим мнением не считались. Внутренние склоки, интриги — все это не соответствовало тем идеалам, за которые мы боролись», — утверждает Алена.



Нарвская рассказала о регулярных задержках зарплаты сотрудникам штаба, хотя в учрежденном Навальным «Фонде борьбы с коррупцией» (организация признана в России иностранным агентом. — Прим. ред.) деньги получали всегда вовремя.

Но мы даже не пытались отстоять свои права, потому что понимали, что это заведомо провальная идея. Хотя работали на износ, — сетует девушка.

Алена призналась, что ее очень раздражает инфантилизм Алексея Навального. Девушка пришла в недоумение, когда узнала о пристрастии блогера к компьютерным играм. По мнению Нарвской, 45-летний мужчина, который собирается стать следующим президентом России, не должен заниматься подобными «глупостями».

Кроме того, Алексей производит впечатление растерянного и очень неуверенного в себе человека, ему постоянно нужна чья-то поддержка, добавила экс-сотрудница штаба Навального.

«Его самым близким соратником является Леонид Волков. Это очень плохой выбор. Волков только отталкивает сторонников и всех адекватных людей. Леонид делает все, чтобы у Навального ничего не получилось. Думаю, он замешан в не очень приятных и не очень честных вещах», — заключила Нарвская в интервью «Газете.ру».

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.



Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».