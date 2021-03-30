В Госдуме объяснили повышенное внимание Путина к межнациональным вопросам

Вопросы межнационального согласия являются для президента России Владимира Путина одними из самых приоритетных. От политики в области отношений между народами, населяющими РФ, зависит целостность и безопасность государства. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя итоги заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

«На Россию сейчас ведутся атаки с целью разрушения государственности. Межнациональные отношения могут стать одной из линий подобных атак. Мы помним, что развалу Советского союза предшествовало напряжение в межнациональных вопросах. То же самое происходило в Югославии, Ливии и во многих других государствах. Людей стравливали друг с другом на почве этнического происхождения и вероисповедания. Я хорошо помню, как в 2014 году в Республике Крым украинские власти пытались стравить русскоязычное население с крымскими татарами», — пояснил парламентарий.

«Россия — великая страна, где любой народ пользуется уважением. У нас нет титульной нации, как на той же Украине. И мы, безусловно, обязаны сберегать это уникальное достояние», — заключил Белик.

Межнациональные отношения — сфера очень чувствительная, чем, безусловно, желают воспользоваться зарубежные оппоненты России, добавил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.



В 2020 году движение BLM в США стало инструментом в руках Демократической партии для борьбы с республиканцами. В угоду своим политическим целям демократы чуть было не допустили вооруженных столкновений на улицах американских городов. Поэтому, конечно, межнациональная тема очень волнует Владимира Путина. Президент — гарант того, что повторения подобных событий в России не будет. Он стремится, чтобы всем населяющим Россию народам жилось максимально комфортно. Путин никогда не позволял себе некорректно высказываться о том или ином этносе, а еще неоднократно подчеркивал, что национализм губителен как для страны, так и для русского народа, — отметил Хамзаев в беседе с ridus.ru.

Напомним, что в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства Владимир Путин поручил администррации президента подумать над дополнительными мерами по улучшению отношений между разными российскими этносами.

«В перечне поручений будет отмечена необходимость принять дополнительные меры по адаптации детей иностранных граждан, находящихся в России. Отметим также вопросы туризма, поддержку создаваемых этнокультурных парков и их методическое сопровождение с федерального уровня», — сказал Путин.

Отдельно президент затронул тему недопущения дискриминации по признаку социальной, национальной, языковой и религиозной принадлежности граждан России во время предстоящей переписи населения.

«Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности, жестко пресекать здесь любые попытки давления», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, пообещал глава государства.

В июле 2020 года был принят ряд конституционных поправок, направленных на сохранение культурного и языкового многообразия России. Речь идет о поправке, которая касается государствообразующей роли русского народа, и поправках, связанных с правом представителей всех проживающих на территории РФ этносов на сохранение собственной культуры и языка.