«Влияние Запада»: опрос ВЦИОМ выявил знания молодежи о современной науке

По результатам проведенного ВЦИОМ опроса выяснилось, что из современных ученых российской молодежи наиболее известны глава компании SpaceX Илон Маск, астрофизик Стивен Хокинг и российский математик Григорий Перельман.

Причем основным источником информации о науке для молодых людей служат интернет и площадки с видеоконтентом, сообщил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

«Влияние Запада здесь очевидно. Фамилия из четырех букв (Маск), она здесь превалирует», — цитирует его «РИА Новости». Он уточнил, что российские ученые Перельман, Оганесян и Алферов уступают по популярности двум представителям западной науки.

Опрос также показал, что полностью доверяют мнению российских ученых лишь 24%, а 50% - «скорее согласны» с этим утверждением.

Кроме того, отвечая на вопрос, «насколько важно для вас, чтобы в нашей стране развивалась наука и технологии» респонденты от 18 до 24 лет в среднем назвали цифру 8,8 из 10, опрошенные в возрасте от 25−34 года, а также от 60 лет и старше — 9,3. У граждан 45 — 59 лет этот показатель составил 9,2.

В результате специалисты ВЦИОМ сделали вывод, что количество информации о науке достаточное, однако качество — невысокое.

Отмечается также, что интервью — самый интересный формат для молодежи среди всего видеоконтента о науке.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Как писал ранее ridus.ru, проведенный ВЦИОМ опрос показал, что более половины респондентов (57%) считают информацию в интернете недостоверной и вредной. Только треть опрошенных (34%) считают, что интернет — это мощный ресурс получения достоверной и оперативной информации.