Девушка-хакер из Калуги пойдет под суд за взлом сайтов школы и колледжа

Жительнице Калуги грозит до четырех лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тысяч рублей за взлом сайтов школы и колледжа, где она училась.

Как сообщает областная прокуратура, в сентябре прошлого года 24-летняя девушка запустила у себя дома на персональном компьютере программу для взлома сайтов.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что хакерская атака осуществлялась в отношении официального сайта одной из школ Калуги и колледжа, в которых девушка ранее обучалась.

«Целью этих действий была нейтрализация средств защиты компьютерной информации, а именно получение доступа к администрированию и изменению информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений», — приводит сообщение «РИА Новости».

Действия девушки-хакера подпадают под статью «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации». В скором времени она предстанет перед судом.

Прокуратура Калужской области уже утвердила обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что хакер, подозреваемый в торговле персональными данными россиян, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным следствия, противоправной деятельностью занимался Федоров Ален Евгеньевич. Он торговал копиями паспортов, банковскими выписками и другими документами потерпевших.