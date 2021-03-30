Девушка-хакер из Калуги пойдет под суд за взлом сайтов школы и колледжа
- 30 марта 2021, 16:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жительнице Калуги грозит до четырех лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тысяч рублей за взлом сайтов школы и колледжа, где она училась.
Как сообщает областная прокуратура, в сентябре прошлого года 24-летняя девушка запустила у себя дома на персональном компьютере программу для взлома сайтов.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что хакерская атака осуществлялась в отношении официального сайта одной из школ Калуги и колледжа, в которых девушка ранее обучалась.
«Целью этих действий была нейтрализация средств защиты компьютерной информации, а именно получение доступа к администрированию и изменению информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений», — приводит сообщение «РИА Новости».
Действия девушки-хакера подпадают под статью «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации». В скором времени она предстанет перед судом.
Прокуратура Калужской области уже утвердила обвинительное заключение.
Ранее сообщалось, что хакер, подозреваемый в торговле персональными данными россиян, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным следствия, противоправной деятельностью занимался Федоров Ален Евгеньевич. Он торговал копиями паспортов, банковскими выписками и другими документами потерпевших.
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