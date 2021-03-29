Надбавку к пенсии предложили оставить еще одной категории россиян

Ветераны сельского хозяйства должны получать доплату к страховой пенсии независимо от места жительства, считают депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, а также сенатор Алексей Русских.

Факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности, отмечается в пояснительной записке к документу, который размещен в электронной базе Госдумы.

Согласно существующему ныне закону, ветеран сельского хозяйства лишается надбавки в 25% при переезде из сельской местности или в случае преобразования сельского населенного пункта в городской.

Авторы инициативы подсчитали, что расходы на ее реализацию составят в 2022 году 32 миллиарда рублей, а новый закон может коснуться 1,7 миллиона пенсионеров, пишет URA.RU.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, что средний размер пенсии в России составляет 15 744 рублей.

Кроме того, в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что с 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,4%. По оценкам ведомства, повышение пенсий коснется 3,9 миллиона граждан, а средний размер социальной пенсии достигнет 10 183 рублей.

Как писал ridus.ru, группа депутатов Госдумы от ЛДПР и их однопартиец из Совета Федерации Сергей Леонов разработали законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента. Тем самым парламентарии предложили снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для индивидуального коэффициента в три балла.

