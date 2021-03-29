Турция ужесточила ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом власти Турции решили вновь ужесточить ограничительные меры.

Как сообщил на пресс-конференции в Анкаре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комендантские часы в «красных» зонах будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам.

Это касается 58 провинций, где проживает более 80% населения Турции.

При этом ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00 будут по-прежнему действовать на всей территории страны.

Также было принято решение ввести ограничения в течение месяца мусульманского поста рамадан. «Во время рамадана в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во время священного для мусульман месяца рамадан) и сухуров (утренняя трапеза)», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Он добавил, что кафе и рестораны могут заполняться не более чем на 50%, а во время комендантского часа они смогут работать только навынос.

Как отмечает «РИА Новости», в зону высокого риска входят Стамбул, Анкара, Анталья, Измир и большинство других провинций Турции, а в зоне низкого и среднего риска находятся несколько провинций на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось, что очень популярный у россиян турецкий курорт Анталья близок к тому, чтобы оказаться в «красной зоне» из-за быстрого распространения COVID-19 среди местных жителей. С 13 по 19 марта число заболевших на 100 тысяч населения в городе составило 119 человек.