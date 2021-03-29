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Иммунолог перечислил преимущества вакцины от COVID-19 «Спутник лайт»

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© pexels.com

© pexels.com

Вакцина от коронавируса «Спутник лайт», разработанная центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, поддерживает иммунитет у тех, кто уже переболел COVID-19, а также может подойти для вакцинации детей, сообщил иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил важное значение вакцинации для уже переболевших коронавирусом, поскольку прививка может защитить от повторного заражения и избавить от последствий заболевания.

По его словам, после выздоровления пациенты замечают у себя такие симптомы, как боль в мышцах, нарушение сна, низкая работоспособность и затуманенность сознания.

«"Спутник лайт" — это как средство поддержания иммунитета для тех, кто переболел коронавирусом. Им не нужно делать две инъекции. Достаточно одной. И для всех, у кого хронические заболевания", — рассказал Болибок в беседе с URA.RU.

© Агентство

© Агентство "Москва"

Как сообщил изданию источник из центра Гамалеи, испытания этой вакцины показали, что в отличие от «Спутника V», который дает около 90% защиты, новый препарат дает защиту около 70%, но при этом у него меньше побочных эффектов. Вакцина создана для удешевления и увеличения массового производства, а также упрощения процесса вакцинации.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутник лайт» представляющий из себя первый компонент «Спутника V», и обратил внимание, что продолжительность его действия будет меньше, чем у «Спутника V». При этом применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.

Ранее стало известно, что 29 марта Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник лайт» в реестре лекарственных средств.

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