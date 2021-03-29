На разблокированном Суэцком канале уже началась навигация

По Суэцкому каналу вновь пошли корабли.

Как сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш, навигация началась, суда буксируют.

«Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — цитирует его «РИА Новости».

Мамиш отметил, что контейнеровоз Ever Given сел на мель из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, власти Египта не намерены вносить конструктивные изменения в русло канала, поскольку он полностью безопасен для движения судов.

При этом советник заявил, что Египет потребует компенсации от владельца судна, заблокировавшего Суэцкий канал.



Ранее стало известно, что Ever Given отбуксировали обратно в фарватер после того, как он вновь перекрыл канал после снятия с мели. Из-за ветра судно вновь перегородило Суэцкий канал, но на мель при этом не село.

Как писал ранее ridus.ru, президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявил об успешном окончании операции по снятию с мели гигантского контейнеровоза Ever Given, который ранее застрял поперек Суэцкого канала и заблокировал одну из важнейших артерий мировой морской торговли.

Тем не менее глава управления каналом адмирал Усама Рабия заявил, что навигацию по каналу можно будет полностью возобновить через три с половиной дня — столько понадобится, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход корабли.

Напомним, контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам под флагом Панамы, сел на мель утром 23 марта на 151-м километре канала. В результате движение судов по нему было полностью перекрыто. В морской пробке встали 369 судов.