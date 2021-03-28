Участие в «незаконных забастовках» в Белоруссии будет грозить увольнением

Предлогом для расторжения контракта с работниками в Белоруссии может стать их участие в «незаконных забастовках», заявил заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов.

По его словам, тематика так называемых незаконных забастовок довольна актуальна в настоящий момент.

«Предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Говоря о новациях в белорусском законодательстве в связи с протестами, Рахманов отметил, что в случае с событиями второй половины 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло, а принимались меры для того, чтобы расшатать коллектив или вообще остановить работу предприятия.

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«Ну и как мы видим, в дальнейшем поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших отечественных предприятий пользуется спросом», — цитирует Рахманова «Интерфакс».

Как отмечает агентство, ранее в Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что инициируют введение в Трудовом кодексе безусловного запрета на выдвижение политических требований при проведении забастовок.

Ранее ridus.ru писал о том, что белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA собираются признать иностранной экстремистской организацией и запретить.

Напомним, после президентских выборов 9 августа 2020 года белорусы на протяжении трех месяцев выходили на улицы, требуя отставки бессменного с 1997 года президента страны Александра Лукашенко.

С наступлением зимних холодов уличная протестная активность практически сошла на нет.

25 марта за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Белоруссии были задержаны более 200 человек.