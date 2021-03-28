Премьер Словакии предложил поменяться постами с министром финансов

Премьер-министр Словакии Игорь Матович нашел способ преодолеть возникший в стране правительственный кризис.

Он предложил поменяться должностями с министром финансов Эдуардом Гегеро.

С таким предложением Матович выступил на брифинге, который транслировали местные телеканалы.

«Я предложил, чтобы [в правительстве] был произведен обмен креслами между мною и министром финансов Эдуардом Хегером», — цитирует его ТАСС.

По словам премьера, эта мера должна положить конец правительственному кризису, вызванному решением Матовича приобрести без согласия партий-партнеров незарегистрированную в Евросоюзе российскую вакцину «Спутник V». Как известно, это решение было принято в период резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Словакии.

Позже стало известно, что глава минфина согласился с предложением премьера об обмене местами в кабмине и получил поддержку от всех четырех партий правящей коалиции.



Напомним, 19 февраля на специальной пресс-конференции Игорь Матович информировал журналистов о том, что он договорился с Россией о поставке до середины лета вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.

Матович привел данные опроса населения, по результатам которого 73,9% респондентов выразили готовность сделать прививки российской вакциной. Глава словацкого правительства также заявил о высокой эффективности «Спутника V» и назвал суперсовременными российские предприятия, на которых изготавливается эта вакцина.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Словакии с 1 октября 2020 года.

Ранее ridus.ru рассказывал, что члены Ассоциации союзов и объединений работодателей Словакии предложили доплачивать за использование в стране российской вакцины «Спутник V».

