Пожилую москвичку с осложнениями после COVID-19 выписали из больницы

Врачи московской больницы № 67 сочли готовой к выписке пожилую женщину, перенесшую коронавирус, но страдавшую от серьезных осложнений после болезни.

Ее госпитализировали с подозрением на пневмонию. Хотя тест ПЦР оказался отрицательным, компьютерная томография показала поражение 25% легких, рассказала в соцсетях ее внучка Дарья Винокурова.

После того как в легких обнаружились тромбы, пациентку решили перевести в реанимацию.

Через 10 дней ее вернули в терапевтическое отделение, после чего результат теста на коронавирус оказался положительным. К этому моменту женщина уже не могла самостоятельно сидеть и есть.

Спустя неделю лечения врачи сообщили о хорошей динамике выздоровления, но предупредили, что лечение займет продолжительное время. Однако после второго отрицательного результата теста на COVID-19 ее решили выписать из больницы, а лечить тромбоэмболию рекомендовали дома с терапевтом, хотя это крайне опасное осложнение коронавируса, когда внутри кровеносной системы образуются сгустки крови. «В любой момент такой сгусток может закупорить артерию и это мгновенная смерть. Пациент должен быть под постоянным медицинским контролем», — цитирует Дарью издание Readovka.

По ее словам, при выписке у пенсионерки украли кошелек с 10 тысячами рублей и куртку, в результате чего она вернулась домой раздетой. Кроме того, ей выдали абсолютно нечитаемую выписку из больницы, поэтому как ей лечиться в дальнейшем никто не знает.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерку с деменцией выписали из БСМП, не связавшись с родственниками. В итоге 75-летняя женщина скончалась на улице.