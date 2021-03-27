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В российских школах будут изучать историю по учебнику Мединского

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Министерство просвещения одобрило учебник по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

В ближайшее время это учебное пособие поступит в печать, сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков.

По его словам, учебник получил все необходимые разрешения и скоро выйдет в свет.

«Надеемся, наши школы, не только московские, но и школы регионов, они будут получать этот учебник, который будет и в помощь учителям, и ученикам», — цитирует Мягкова «РИА Новости».

Он отметил, что уникальность учебника состоит в представлении российской истории в «синхронном виде в отношении истории всеобщей». «Мы пытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах», — пояснил он.

Выступая в октябре 2012 года на открытии фестиваля православных СМИ «Вера и слово», Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры РФ, еще раз коснулся вопроса «всенародного покаяния» за убийство Николая II, его семьи и слуг, совершенное большевиками в 1918 году в Екатеринбурге. В частности, глава Минкультуры заявил, что не считает такое покаяние необходимым, поскольку народ не несет ответственности за преступление, совершенное «несколькими мерзавцами».

В ноябре 2017 года Мединский сказал, что не считает захоронение тела Владимира Ленина насущным вопросом и предметом общественной озабоченности.

В сентябре 2019 года он также признался, что считает убожеством чтение комиксов взрослыми людьми.

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