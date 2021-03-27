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Ученые выявили пищевую добавку, которая снижает иммунитет

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Проанализировав влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, исследователи из Environmental Working Group обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет.

Оказалось, что такой негативный эффект вызывает употребление третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира.

Он также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы.

Ученые выяснили, что присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма. Кроме того, эта пищевая добавка способна влиять на эффективность вакцин и может быть связана с пищевой аллергией.

В связи с этим специалисты рекомендовали пересмотреть действующие стандарты, так как современные требования к регулированию пищевых добавок не учитывают последних научных данных об их влиянии на здоровье, сообщает MedicalXpress.

Ранее ученые выяснили, какие пищевые добавки снижают риск заражения коронавирусом.

Также была выявлена пищевая добавка, способная заменить физические упражнения.

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