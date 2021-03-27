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Члены ОНК выяснили, что не так со здоровьем Навального

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Члены ОНК Владимирской области встретились с блогером Алексеем Навальным, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

Ранее в СМИ и социальных сетях сообщалось о резком ухудшении самочувствия господина Навального. Кроме того, блогер выдвинул ряд претензий к медицинскому обслуживанию в исправительно колонии, где он сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше».

В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов „Диклофенак“ для снятия болевого синдрома, — рассказал председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов.

При этом Алексей Навальный продолжает самостоятельно ходить, утверждает председатель ОНК.

Вячеслав Куликов добавил, что заявка на «Диклофенак» от Навального официально зафиксирована. Члены ОНК попросили медиков обратить на это внимание, а также провести дополнительное медицинское обследование, передает «Газета.ру».

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