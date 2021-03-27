Севший на мель в Суэцком канале Ever Given закрыл проход почти 280 судам

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given перекрыл движение почти 280 кораблям.

По данным компании Leth Agencies, предоставляющей транзитные услуги на канале, в порту города Суэц находятся 127 судов, в районе Порт-Саида — 107, а у Большого Горького озера — 42.

Однако глава администрации канала адмирал Усама Рабиа заявил, что число судов, ждущих прохода через Суэцкий канал, достигло 321.



Как отмечают египетские СМИ, благодаря тому, что специалисты смогли освободить винт и руль контейнеровоза, Ever Given немного сдвинулся с места.

Поскольку попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу, 26 марта, Ever Given может сойти с мели уже в субботу, 27 марта, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В свою очередь представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна, рассказали о том, что к воскресенью к нему должны прибыть еще два буксира.

Контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам под флагом Панамы, сел на мель утром 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала. В результате движение судов было полностью перекрыто.

На борту 400-метрового судна находится более 20 тысяч контейнеров с грузом на сумму 9,6 млрд долларов.

По данным Wood Mackenzie, остановка движения в Суэцком канале уже задержала в пути 16 танкеров, на борту которых находится 870 тысяч тонн нефти и 670 тысяч тонн нефтепродуктов. Их простой может привести к росту цен на нефть как минимум на 10 процентов.

В ночь на 27 марта Ever Given впервые немного сдвинулся с места. Это стало возможным после извлечения с места, где застряло судно, более 20 тысяч тонн грунта.