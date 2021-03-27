«Риторика Трампа»: демократы США хотят призвать соцсети к ответу за фейки

Руководители Twitter, Google и Facebook отчитались перед Конгрессом США о борьбе возглавляемых ими IT-корпораций с распространением фейков и деструктивного контента.

Инициатором встречи с главами американских IT-гигантов стала Демократическая партия, которая контролирует Конгресс США. Демократы недовольны тиражированием в социальных сетях «дезинформации о вакцинах против COVID-19 и президентских выборах 2020 года». В партии отмечают, что настало время внести в систему регулирования соцсетей некоторые изменения. В частности, демократы призывают отменить положения 230-го Закона, которые защищают онлайн-платформы от отвественности за контент, создаваемый пользователями.

Чем более возмутительным и экстремистским является контент, тем больше вовлеченности и кликов получают онлайн-платформы, и тем больше денег они зарабатывают на рекламе. Как минимум, я хотел бы помешать этим компаниям распространять контент, ведущий к насилию, — уточнил член Палаты представителей США Фрэнк Пэллон.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси оказался единственным, кто признал вину социальных сетей в распространении недостоверной информации об украденной победе экс-президента США Дональда Трампа на выборах. Напомним, что подобные сообщения привели к штурму Капитолия рассерженными сторонниками Республиканской партии.

В то же время генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и глава Google Сундар Пичаи не смогли однозначно ответить на вопрос конгрессменов о том, должны ли интернет-платформы нести ответственность за публикацию сомнительных материалов о выборах.

Цукерберг заявил, что его компания пыталась удалить посты, которые могли привести к насилию, и тесно сотрудничала с правоохранителями, чтобы выявить провокаторов и участников беспорядков в Капитолии. Однако, по его мнению, никакой отвественности за случившееся Facebook нести не обязан.

«Я считаю, что экс-президент должен отвечать за свои слова, а люди, нарушившие закон, должны отвечать за свои действия», — подчеркнул Марк Цукерберг.



Сундар Пичаи вообще ушел от ответа, сославшись на то, что «вопрос очень сложный».

Беспрецедентным влиянием IT-гигантов на политические и общественные процессы обеспокоены не только в США, но и во многих других развитых страдных. Среди них — государства Евросоюза, Австралия и Россия.

IT-корпорации получили колоссальную власть над обществом, многие их действия идут вразрез с национальными законодательствами тех или иных государств, — обратила внимание исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор „Лиги безопасного интернета“ Екатерина Мизулина. — Все это, разумеется, не может не беспокоить мировое сообщество.

«В США дискуссия по поводу отвественности социальных сетей за противоправный контент ведется не первый год, — добавила эксперт в интервью ridus.ru. — Раньше претензии к IT-корпорациям предъявляли в основном республиканцы и экс-президент Дональд Трамп, обвиняя бигтех в манипуляции общественным мнением и подавлении свободы слова. Теперь к этой риторике присоединилась Демократическая партия. Хотя во время последних президентских выборов демократы тесно взаимодействовали с IT-гигантами. Цифровые компании, как известно, помогли кандидату Джозефу Байдену, нынешнему президенту США, одержать победу. Однако закрывать глаза на то, как соцсети влияют на политическую ситуацию, уже невозможно. Вчерашние союзники могут в будущем запросто стать могущественными оппонентами, если демократы не смогут взять бигтех под контроль. Конечно, России тоже не стоит оставаться в стороне от диалога по поводу регулирования IT-отрасли. Необходимо менять законодательство РФ в этой сфере, чем наши власти, в общем-то, и занимаются».

Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что российским властям нужно продолжать настаивать на открытии в РФ официальных представительств зарубежных социальных сетей. Только в этом случае борьба с несоблюдением законодательства со стороны иностранных онлайн-площадок будет успешной, о чем свидетельствует опыт Турции.

Как только власти начинают говорить о замедлении трафика, штрафах для IT-гигантов, те начинают прислушиваться. Никакие попытки договориться, угрозы не работают, а работает лишь неотвратимость наказания. Реальная угроза доходам может заставить IT-компании идти навстречу, — считает Малькевич.

В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.

Напомним, с 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России в связи с тем, что соцсеть не удаляет запрещенный контент — детскую порнографию, информацию об использовании наркотических средств, а также призывы к несовершеннолетним к совершению самоубийств.

Twitter, согласно сообщению Роскомнадзора, уже начал работу по удалению запрещенного контента.