Путин: процесс получения гражданства для победителей РСВ можно упростить

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос упрощенного получения гражданства РФ или вида на жительство для финалистов и победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ).

«Если прямо сказать, чтобы люди могли приезжать сюда, работать, добиваться успеха личного, успеха для самой России. Первое, что нужно сделать, — решить вот эти формальности, связанные с видом на жительство, с гражданством. Поэтому, скажем, для финалистов можно вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей — гражданство, вообще двигаться в этом направлении. Обязательно попрошу коллег из МВД, из Администрации Президента, из правительства подумать об этом», — сказал Путин во время заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Глава государства напомнил, что российские власти уже приняли ряд мер, чтобы облегчить процесс получения вида на жительство и гражданства для тех людей, которые хотят жить и работать в РФ.

Иностранцы могут принимать участие в конкурсе «Лидеры России», который является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», с 2018 года.

«За два сезона конкурса свыше 3000 иностранцев из 68 стран мира подали заявки на проект, а некоторые вышли в финал и стали победителями. В последнее время интерес к России значительно растет. Многие хотят жить и работать в нашей стране», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, в новом сезоне конкурса «Лидеры России» будет восемь тематических треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Здравоохранение», «Культура», «Информационные технологии», «Международный», а также будет запущен специальный трек для студентов (18—25 лет) ссузов, вузов, магистратуры и аспирантуры.

Регистрация на конкурс начнется 31 марта.