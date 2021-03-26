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В Общественной палате призвали отключить смартфоны в «Час Земли»

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Член ОП РФ Александр Малькевич. © Facebook

Член ОП РФ Александр Малькевич. © Facebook

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил россиянам устроить в «Час Земли» так называемый цифровой детокс. Общественник призвал отключить не только свет и бытовые электроприборы, но также смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Отдохнем от негатива в интернете и насладимся временем со своими близкими. Или просто закроем глаза и подумаем о том, на какой все-таки удивительной планете под названием Земля мы живем, — отметил Малькевич.

Он добавил, что «Час Земли» — замечательная инициатива Всемирного фонда дикой природы, цель которой — привлечь внимание к проблемам нашей планеты.

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