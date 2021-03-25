В Подмосковье задержан мужчина, участвовавший в похищении своей дочери

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти девочку 2019 года рождения, похищенную вечером 12 марта.

Ребенка силой забрали из московской квартиры.

Злоумышленники отняли малышку у матери, несмотря на ее сопротивление, и скрылись вместе с девочкой.

Впоследствии выяснилось, что ребенка сначала прятали в Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье.

Именно там похитителей и задержали. При этом выяснилось, что в похищении замешан отец девочки, сообщает «РЕН ТВ».

«Следствием установлено, что в похищении малолетней принимал участие отец девочки, который в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», — приводит телеканал слова старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлии Ивановой.



Также стало известно, что второго подозреваемого в похищении нашли и задержали в Коми.

Ранее ridus.ru писал о том, что более чем полгода потребовалось москвичке Ксении Фирсовой для освобождения ее сына из квартиры бывшего мужа. Она рассказала подробности настоящей спецоперации, которую пришлось провести, чтобы вернуть мальчика.

Кроме того, жительница Петербурга Юлия Шик рассказала, как ей удалось вернуть своих детей, которых за два года до этого похитил бывший муж и увез в Португалию. Возвращение детей превратилось в масштабную операцию.