найти ×
   
  • USD
    76.17
  • EUR
    89.98
СохранитьСохранено0
×

-301281

В Подмосковье задержан мужчина, участвовавший в похищении своей дочери

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти девочку 2019 года рождения, похищенную вечером 12 марта.

Ребенка силой забрали из московской квартиры.

Злоумышленники отняли малышку у матери, несмотря на ее сопротивление, и скрылись вместе с девочкой.

Впоследствии выяснилось, что ребенка сначала прятали в Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье.

Именно там похитителей и задержали. При этом выяснилось, что в похищении замешан отец девочки, сообщает «РЕН ТВ».

«Следствием установлено, что в похищении малолетней принимал участие отец девочки, который в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», — приводит телеканал слова старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлии Ивановой.

Также стало известно, что второго подозреваемого в похищении нашли и задержали в Коми.

Ранее ridus.ru писал о том, что более чем полгода потребовалось москвичке Ксении Фирсовой для освобождения ее сына из квартиры бывшего мужа. Она рассказала подробности настоящей спецоперации, которую пришлось провести, чтобы вернуть мальчика.

Кроме того, жительница Петербурга Юлия Шик рассказала, как ей удалось вернуть своих детей, которых за два года до этого похитил бывший муж и увез в Португалию. Возвращение детей превратилось в масштабную операцию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
Раскрываем секреты: дом каждого кота должен быть в коробке
309211читать позжечитаю позже
Юмор
«Не вздумай есть»: как кот и пес рыб спасали
50132208читать позжечитаю позже

главное


Космос
«Это было круто»: Perseverance прислал на Землю видео своей посадки

NASA показало полную панораму вокруг места приземления.

2016335читать позжечитаю позже

Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления03 февраля

Об этом заявили ученые после анализа снимков из космоса.

6122588читать позжечитаю позже